O Celta de Vigo vai lançar uma camisola especial para assinalar a reconquista de Vigo, alcançada em 1809, ao exército de Napoleão Bonaparte, anunciou o clube, na manhã desta quinta-feira.

A nova veste, preta e branca, vai ser utilizada pela equipa principal, pela primeira vez, na próxima segunda-feira, na receção ao Las Palmas (20h00), no jogo que fecha a 29.ª jornada da liga espanhola.

Inspirada no hino «Oliveira dos Cen Anos», de C. Tangana, lançado em 2023 para assinalar os 100 anos do clube, a nova camisola reúne detalhes que ligam a cidade, os seus símbolos e os adeptos.

Na zona do peito surge o brasão criado para o hino do Celta, a oliveira (um dos mais importantes símbolos de Vigo) e o Castelo de San Sebastián, fortaleza do século XVII que se situa em Vigo. Nas costas há um detalhe, acima do nome e do número da camisola, com a bandeira de Vigo. No interior da camisola, há um detalhe com uma passagem do hino dos 100 anos: «Na ledicia son celeste, celtista no padecer», que significa «na alegria sou celeste, celtista no sofrimento».

A 28 de março de 1809, no contexto da Guerra da Independência Espanhola (1808-1814), Vigo foi a primeira localidade europeia a alcançar a sua soberania face à ocupação dos franceses, expulsando o exército de Napoleão. Todos os anos, Vigo celebra a reconquista, festa que em 2025 se realiza este fim de semana, de sexta-feira a domingo.

Recorde o hino do centenário «Oliveira Dos Cen Anos»: