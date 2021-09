O Sporting apresentou esta terça-feira o terceiro equipamento para a temporada 2021/22, que vai ser estreado no jogo da Liga dos Campeões frente ao Ajax, desta quarta-feira, que marca o regresso dos leões à fase de grupos da competição.

Inspirada no espírito de combate, o design assemelha-se a um camuflado e o equipamento foi especialmente selecionado para as competições europeias onde o Sporting marca presença quer no futebol, quer nas restantes modalidades.

Veja o novo equipamento no vídeo abaixo: