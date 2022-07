O Desportivo de Chaves divulgou nesta sexta-feira a nova camisola para a próxima temporada.

Com o tradicional azul e vermelho a predominar na camisola dos transmontanos, o design deste ano é inspirado no ano do 1912, ano que decorreu a batalha pela «consolidação da República e derrota definitiva da Monarquia».

O Chaves prepara o seu regresso ao principal escalão do futebol português, não marcando presença desde 2018/19.