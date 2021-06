Embora ainda não tenham sido divulgadas oficialmente, já circularam imagens em França das camisolas do FC Porto para a época 2021/22.



A camisola principal é azul e branca, embora com as faixas mais grossas em comparação com a da temporada que recentemente findou. Por sua vez, os dragões vão ter uma pele em tom de rosa com pormenores em preto nas mangas e na gola, fazendo lembrar a camisola da época 2014/15, e outra em tons de azul escuro.



Veja as possíveis camisolas do FC Porto na galeria associada ao artigo.