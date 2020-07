O Chelsea apresentou esta terça-feira o novo equipamento alternativo, que os blues vão utilizar na temporada 2020/21.

Tal como o principal, que já havia sido revelado, o alternativo também é azul, mas em tons mais leves e claros. A segunda cor da camisola – presente nas mangas e no colarinho, por exemplo –, sim, é azul escura.

Segundo a publicação do Chelsea, este equipamento estará disponível para venda a partir do dia 30 de julho.

Veja na galeria acima associada as imagens do novo equipamento alternativo do Chelsea.