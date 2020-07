O Wolverhampton, a equipa mais portuguesa de Inglaterra, apresentou esta terça-feira a camisola principal para a próxima época.

Daniel Podence, um dos oito jogadores lusos da equipa treinada por Nuno Espírito Santo, foi um dos primeiros a tocar no novo «manto» do emblema da Premier League.

