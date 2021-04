Os novos equipamentos da Juventus para a temporada de 2021/22 só devem ser tornados públicos, de forma oficial, no próximo mês de maio, mas o site @cleat_society, sempre bem informado sobre as novas camisolas dos clubes, avança desde já com uma possível futura camisola de Cristiano Ronaldo e companhia.

Uma nova camisola que recupera as tradicionais listras pretas e brancas que caracterizam o clube, mas com o logo em branco, em vez de dourado. O colarinho também volta a ser arredondando e a cor do patrocínio muda de branco para preto. A nova camisola também assinala os dez anos da mudança do antigo Estádio delle Alpi para o moderno Allianz Stadium.

