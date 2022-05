A seleção italiana, apresentou, esta segunda-feira, a nova camisola para os embates da Liga das Nações. Com o tradicional azul a dominar, os quatro títulos mundiais são referidos na parte interior da camisola.

A seleção italiana não irá marcar presença no próximo Mundial, tendo sido eliminado no play-off pela seleção da Macedónia do Norte, que na fase seguinte foi afastada pela seleção portuguesa, que conquistou o lugar no Qatar.

Esta será a última camisola que a marca alemã Puma produz para os italianos. A partir do início de 2023, será a Adidas a fornecer os equipamentos.