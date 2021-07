A terceira camisola do Benfica para a época 2021/22 está prestes a ser conhecida, tendo já sido divulgada esta quinta-feira pelo sítio especializado ‘Footyheadlines’.

Uma fotografia do futebolista Morato a posar com a camisola mostra aquela que deverá ser a outra camisola do Benfica para a nova temporada, além do equipamento principal e da veste secundária.

Com o emblema e os patrocinadores a vermelho, o corpo da camisola assenta num padrão a preto e com traços cinza. As mangas serão pretas.