O Manchester City apresentou, esta terça-feira, a camisola alternativa para a época 2022/23, recuperando as listas vermelhas e pretas, inspiradas na ideia concebida pelo antigo técnico Malcolm Allison, antigo adjunto e treinador do clube entre as décadas de 60 e 70 e que também passou pelo Sporting, V. Setúbal e Farense em Portugal, nos anos 80.

«Concebido pelo lendário Malcolm Allison, a camisola apresentava listas verticais vermelhas e pretas, que triunfaram na final da Taça de Inglaterra de 1969 e na final da Taça da Liga de 1970 e da Taça das Taças, conquistando o seu lugar entre os favoritos de todos os tempos pelos adeptos», frisa o clube, na apresentação, anunciando que a estreia da camisola, em campo, está marcada já para esta quarta-feira, no jogo ante o Club América.

Veja, na galeria associada, as imagens da nova camisola alternativa do Manchester City.