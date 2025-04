A seleção do Brasil vai ter um equipamento alternativo vermelho (com detalhes em preto) para o Mundial 2026 e vai ter a marca Jordan, subsidiária da Nike, nas camisolas.

Segundo o Footy Headlines, especialista mundial em equipamentos desportivos, a camisola alternativa da seleção vai ser produzida pela Jordan e vai, assim, ter a silhueta do antigo basquetebolista Michael Jordan na frente, além do símbolo da seleção. A camisola principal, a amarela, continuará com o logótipo da Nike.

Embora ainda não seja oficial, sugere-se que o tom seja um vermelho moderno e vibrante. Assim, o azul, que era a cor dominante habitual nas camisolas secundárias do Brasil, dá lugar a uma mudança de cor radical… mas que não é inédita na seleção brasileira. E que tem também associação ao vermelho do interior do tronco da árvore pau-brasil.

Em 1917, no Campeonato Sul-Americano (atual Copa América), o Brasil vestiu de vermelho em jogos ante Uruguai e Chile. Em 1936, também para o Sul-Americano, na Argentina, o Brasil acabou por utilizar, de forma emprestada (depois de perder um sorteio) a veste do Independiente, num jogo ante o Peru.

O lançamento da camisola vermelha alternativa está apontado para março de 2026, a última janela internacional antes do Mundial que decorre nos Estados Unidos, Canadá e México.