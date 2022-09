A seleção nacional vai vestir novos equipamentos já no duplo compromisso da Liga das Nações frente à Chéquia e à Espanha, no final deste mês de setembro.

A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) lançou as camisolas esta quinta-feira, com o mote 'Veste a Bandeira'. A veste principal, claro está, divide-se em tons vermelho e verde, remetendo para a bandeira nacional. As duas cores são divididas com uma linha diagonal que atravessa o peito e as costas.

Os calções são verdes e a gola traseira tem ainda um detalhe com a esfera armilar.

Quanto ao equipamento alternativo, é predominantemente branco, com uma faixa verde e vermelha ao centro. As mangas e a gola são azuis, numa representação da costa atlântica do país.

Percorra a galeria associada e veja as novas camisolas de Portugal que, inclusive, serão usadas no Mundial do Qatar, em novembro e dezembro.