Belenenses e Sporting defrontam-se na noite desta quarta-feira no Estádio Nacional do Jamor, num duelo agendado para as 20h45 e que encerra a 20.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol.

Depois da derrota caseira na jornada anterior ante o Sp. Braga e já com o FC Porto a ter cumprido a sua parte ao vencer o Marítimo no domingo (2-1), o Sporting, vice-líder com 47 pontos, parte para jogo a nove pontos da liderança e vai procurar restabelecer a diferença em seis pontos.

Os leões têm menos dias de descanso do que os azuis, mas vêm moralizados pela conquista da Taça da Liga, com vitória no dérbi ante o Benfica na final realizada em Leiria, no sábado (1-2). Ruben Amorim não deve fazer grandes alterações no onze inicial, mas admitiu-as na antevisão é expectável que haja novidades nas alas, nomeadamente com Nuno Santos e Pedro Porro a serem grandes candidatos ao regresso à titularidade.

No duelo que antecede a receção ao Famalicão e, depois, a deslocação ao Estádio do Dragão, o Sporting tem cinco jogadores ‘à bica’: Pedro Porro, Ricardo Esgaio, João Palhinha, Pablo Sarabia e Pedro Gonçalves estão em risco de suspensão caso vejam cartão amarelo, num duelo para o qual apenas o uruguaio e capitão, Sebastián Coates, é baixa certa.

Do lado do Belenenses, 18.º e último com 12 pontos, Chima Akas é baixa por castigo, assim como os lesionados Chico Teixeira, Rafael Camacho, Pedro Nuno e Sandro. César Sousa e Safira estão em risco de suspensão caso vejam amarelo, sendo que há algumas dúvidas sobre o onze inicial de Franclim Carvalho, que apesar do empate ante o Marítimo na ronda anterior, vai promover pelo menos duas mudanças, dadas as baixas de Akas e Pedro Nuno.

