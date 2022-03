Na ressaca da derrota no clássico com o FC Porto para a Taça de Portugal, o Sporting defronta neste sábado (20h30) o Arouca no Estádio José Alvalade.

Os leões procuram pôr termo a uma sequência de dois jogos sem vencer e colocarem pressão sobre o líder FC Porto, que só joga no domingo.

Mas o Arouca, apesar de ser apenas 15.º classificado, vem de quatro pontos somados nos últimos dois jogos e tentará uma surpresa em casa do campeão nacional.

Confira as equipas prováveis de Sporting e Arouca na GALERIA ASSOCIADA.