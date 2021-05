O líder Sporting visita esta quarta-feira o Rio Ave para a 31.ª jornada da Liga.

Os leões entram em campo com a certeza de que uma vitória não só lhes garante, no mínimo, a vantagem para a concorrência mais direta, mas também o apuramento imediato para a fase de grupos da Liga dos Campeões.

Para o jogo, Ruben Amorim não poderá contar com Pedro Porro e as soluções para a ala direita estarão entre João Pereira e a adaptação de Matheus Nunes. Pode consultar a aposta do Maisfutebol na galeria associada ao artigo.

Do outro lado estará o Rio Ave. A equipa de Miguel Cardoso está no 15.º lugar da Liga e precisa urgentemente de pontuar, sob pena de poder afundar-se ainda mais na tabela. E os vilacondenses são das poucas equipas que sabem o que é roubar pontos ao líder em 2020/21. Fizeram-no em Alvalade na primeira volta do campeonato.

