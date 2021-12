Sporting e Boavista defrontam-se na noite deste sábado, a partir das 20h30, em jogo a contar para a 14.ª jornada da I Liga, em Alvalade.

À partida para a ronda, a equipa comandada por Ruben Amorim parte com os mesmos 35 pontos do líder FC Porto, que tem uma melhor diferença de golos, ao passo que o Boavista, agora comandado por Petit, ocupa o 11.º lugar, com 12 pontos.

Do lado do Sporting, Paulinho cumpre castigo após ter visto o quinto amarelo, mas também está com covid-19. João Palhinha, Jovane Cabral, Rúben Vinagre e Zouhair Feddal estão a recuperar de lesões. Sebastián Coates é a principal dúvida do lado dos verde e brancos, podendo ser opção esta noite caso tenha alta e esteja apto para competir, após infeção por covid-19, tal como Ruben Amorim referiu na antevisão. Do lado do Boavista, nota para as ausências de Gaius Makouta, expulso ante o Marítimo, bem como de Petar Musa, que viu, ante os insulares, o quinto amarelo na Liga. Miguel Reisinho está lesionado.

