Famalicão e Benfica encontram-se este domingo, a partir das 18 horas, em jogo da 14.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol.

A equipa comandada por Ivo Vieira está no 14.º lugar, com dez pontos, e sabe desde já que pode descolar pontualmente do Santa Clara se pontuar ante o Benfica. Por outro lado, tem também à perna o Vizela, que tem dez pontos e menos um jogo que os famalicenses.

É um teste duro para os nortenhos, que estão privados do castigado Diogo Figueiras e devem alterar uma ou outra peça depois de duas derrotas, as mais pesadas na Liga: Portimonense (3-0 em casa) e Gil Vicente (4-0 fora).

Já o Benfica, terceiro classificado com 31 pontos, vem de uma derrota no dérbi com o Sporting para o campeonato (1-3), mas também, a meio da semana, de uma moralizadora qualificação para os oitavos de final da Liga dos Campeões. Sabe que é imperativo ganhar para não deixar fugir o comboio da frente e porque já viu o Sporting vencer nesta jornada. Siga tudo, ao minuto, no Maisfutebol.