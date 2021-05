Benfica e Sporting defrontam-se este sábado, a partir das 18 horas, no Estádio da Luz, em jogo da 33.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol.

Os leões chegam à casa do rival já campeões, ao passo que a equipa comandada por Jorge Jesus ainda procura o segundo lugar, pertença do FC Porto, que tem mais quatro pontos que as águias.

Feddal está castigado, Pedro Porro, Tiago Tomás e Bruno Tabata estão lesionados e são as baixas previstas no Sporting. Ruben Amorim deve assim promover alterações face ao jogo com o Boavista.

Já no Benfica, Gilberto está castigado e de fora estão também Samaris, Jardel e André Almeida, por lesão.