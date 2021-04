Benfica e Gil Vicente defrontam-se neste sábado a partir das 18h00 no Estádio da Luz, em jogo da 27.ª jornada da Liga.

Frente a frente estarão duas equipas em bons momentos. As águias venceram as últimas seis partidas na Liga e soma sete jogos seguidos sem sofrer golos no principal escalão do futebol português, enquanto os galos ganharam três dos últimos quatro jogos.

Voltará Jesus ao sistema 4x4x2? Como tentará Ricardo Soares montar o Gil para provocar uma surpresa?

