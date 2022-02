Boavista e Benfica defrontam-se na noite desta sexta-feira, no Estádio do Bessa, num duelo de dois clubes campeões na história do futebol português e que abre a 23.ª jornada da I Liga, a partir das 20h15.

Quase um mês depois do encontro das meias-finais da Taça da Liga, em Leiria, os dois emblemas encontram-se num duelo que é, para o Benfica, o que antecede a jornada europeia de Liga dos Campeões ante o Ajax, na quarta-feira, no Estádio da Luz, da primeira mão dos oitavos de final.

Do lado dos encarnados, e ainda que com uma ou outra dúvida no onze inicial, há a possibilidade de o treinador Nélson Veríssimo fazer alinhar Adel Taarabt e Roman Yaremchuk, depois das entradas que contribuíram para a reviravolta ante o Santa Clara. As águias não contam ainda com os lesionados Lucas Veríssimo, Rodrigo Pinho e Haris Seferovic.

Do lado do Boavista, perspetivam-se duas alterações na defesa face à equipa que alinhou de início em Portimão, dado que Jackson Porozo cumpre castigo após expulsão e Rodrigo Abascal também está suspenso, cumprindo um jogo pela série de cartões amarelos. Vukotic, emprestado pelo Benfica, também não pode alinhar, assim como os lesionados Miguel Reisinho e Pedro Malheiro.

O Benfica é terceiro classificado com 50 pontos e o Boavista é 12.º, com 21 pontos. Veja, na galeria associada, os onzes prováveis de um jogo que pode seguir, ao minuto, no Maisfutebol.