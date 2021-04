Sporting e Belenenses defrontam-se esta quarta-feira, a partir das 21h15, em Alvalade, em jogo da 28.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol.

Do lado dos leões, Zouhair Feddal é baixa confirmada pelo treinador Ruben Amorim, ao passo que, do lado dos azuis, a grande dúvida é o avançado Mateo Cassierra, que foi utilizado em 30 dos 31 jogos oficiais disputados pela equipa de Petit em 2020/2021. Caso se confirme a ausência do colombiano, Petit deve apostar num ataque mais móvel, sem um ponta-de-lança de raiz.

Os leões lideram a I Liga com 69 pontos, mais seis que o FC Porto, segundo classificado. O Belenenses parte para a jornada em 12.º, com 30 pontos.

Confira, na galeria associada, os onzes prováveis do Maisfutebol para o Sporting-Belenenses.