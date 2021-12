O Sporting recebe na noite desta quarta-feira o Portimonense (21h00), em jogo da 16.ª jornada da I Liga, em Alvalade.

Na penúltima jornada da primeira volta e a última realizada no ano civil 2021, os leões não podem contar com Luís Neto e Bruno Tabata, devido a castigo, bem como com Zouhair Feddal, Pedro Porro e Jovane Cabral, devido a lesões, além de Manuel Ugarte, que testou positivo à covid-19. Rúben Vinagre já recuperou, mas Ruben Amorim disse, na antevisão, que o lateral-esquerdo ainda precisa de mais trabalho antes de voltar a ter competição.

Depois do jogo com o Casa Pia, para a Taça de Portugal, Amorim vai voltar às opções mais regulares na equipa inicial, com Adán, Matheus Nunes, Pablo Sarabia e também Paulinho a serem presença mais do que provável no onze inicial.

Do lado do Portimonense, duas baixas importantes por castigo, que forçam Paulo Sérgio a fazer mudanças: Carlinhos cumpre série de cartões amarelos e Aylton Boa Morte cumpre também castigo, após expulsão em Famalicão. Lazaar está lesionado e Shoya Nakajima, que é a grande dúvida depois de problemas físicos, poderá ser lançado no onze inicial dos algarvios em Alvalade.

O Sporting é segundo classificado, com 41 pontos, os mesmos do líder FC Porto, que tem melhor diferença de golos. O Portimonense é sexto classificado, com 24 pontos.