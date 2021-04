Tondela e Benfica defrontam-se esta sexta-feira, a partir da 19 horas, no Estádio João Cardoso, em jogo da 30.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol.

Um jogo para o qual, do lado dos encarnados, o treinador Jorge Jesus não pode contar com Otamendi, Weigl e também Adel Taarabt. Por outro lado, Diogo Gonçalves e Gilberto estão em risco para o clássico com o FC Porto, na jornada seguinte, caso vejam cartão amarelo. No Tondela, Murillo e Salvador Agra são os jogadores em risco.

Os encarnados seguem no terceiro lugar, com 63 pontos. Sabem já que, em caso de vitória, aumentam para oito os pontos de vantagem para o Sp. Braga, quarto, que perdeu no Funchal ante o Marítimo, na quinta-feira. O Tondela é nono, com 35 pontos e, caso pontue nesta jornada, garante que praticamente chega ao objetivo da permanência.

Confira os onzes prováveis, na galeria associada.