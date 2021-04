O FC Porto recebe esta sexta-feira o Famalicão, às 21h15, no Estádio do Dragão, em jogo da 30.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol.

A equipa treinada por Sérgio Conceição, técnico que não poderá estar no banco esta noite devido a castigo, vem de um empate custoso em Moreira de Cónegos, que deixou o líder Sporting a seis pontos. Este é, por isso, e antes do clássico entre dragões e águias no Estádio da Luz, um jogo importantíssimo para o campeão nacional pressionar o Sporting na luta pelo título.

Os azuis e brancos somam 67 pontos, para 73 do Sporting. Já o Famalicão, que curiosamente travou os leões nos dois jogos desta época, está ainda na luta pela permanência: ocupa o 13.º lugar, com 31 pontos, mas está claramente em retoma. Desde a chegada de Ivo Vieira ao comando técnico, leva três vitórias, três empates e uma derrota.

Neste jogo, o FC Porto tem Sérgio Oliveira, Uribe, Corona e Marchesín em risco: caso sejam amarelados, falham o duelo com o Benfica. Pepe é a grande ausência da noite (cumpre castigo). Por outro lado, Corona e Mbemba, que segundo o FC Porto apresentaram fadiga muscular após o jogo em Moreira de Cónegos, são as duas dúvidas maiores até à hora do jogo. Zaidu fez treino integrado condicionado e também está no leque de jogadores em questão para a titularidade.