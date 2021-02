O Benfica vai até ao Algarve defrontar o Farense, este domingo às 20h15, numa partida da 20.ª jornada da Liga.



Um jogo que poderá ser acompanhado AO MINUTO no Maisfutebol e no qual as águias podem chegar ao pódio ou permanecer no quarto lugar, conforme o resultado do Sp. Braga ante o Tondela. Por sua vez, o Farense recebe os encarnados depois de não ter perdido nenhum dos dois jogos anteriores e de ter deixado a zona de descida.



Weigl, Gonçalo Ramos, Jardel e André Almeida são ausências confirmadas para o técnico Jorge Jesus. Por outro lado, Jorge Costa tem Fábio Nunes castigado.