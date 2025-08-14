Erik Lamela parece mesmo ter posto um final na carreira de jogador profissional de futebol. Nas redes sociais, o avançado de 33 anos fez uma publicação a despedir-se do AEK, clube que representou na última temporada.

No entanto, o jornalista argentino César Luis Melro revelou que o argentino já tem um novo desafio à vista (e não é nos relvados): juntar-se à equipa técnica do Sevilha, equipa que jogou durante três temporadas. O convite terá sido feito por Matías Almeyda, novo técnico da equipa espanhola que treinou Lamela nos gregos na temporada transata.

Assim, aos 33 anos, Erik Lamela prepara-se para abandonar os relvados. Chegou a ser internacional pela Argentina em 26 ocasiões. Foi formado no River Plate e seguiu para a Europa para representar clubes como a Roma, Tottenham, Sevilha e AEK.

Em termos de títulos regista apenas a Liga Europa, conquistada no ano de 2023 pelo Sevilha. No entanto, Lamela será sempre lembrado como o vencedor dos Prémio Puskas de 2021, depois de ter marcado um belo golo de letra contra o Arsenal, na altura com as cores do Tottenham.

Lamela tinha contrato até 2027 com o AEK, mas acordou com o clube uma rescisão amigável. Assim, o avançado põe fim à carreira enquanto jogador, depois de cumprir uma temporada na Grécia onde marcou seis golos e fez três assistências em 31 jogos.