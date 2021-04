A viagem de Mino Raiola, empresário de Haaland, e Alfie Haaland, pai do jogador norueguês, a Espanha na semana passada deu que falar já que terão estado reunidos com o Barcelona e o Real Madrid para falar sobre o futuro do avançado.

Em conferência de imprensa de antevisão do jogo com o Manchester City dos quartos de final da Liga dos Campeões, Edin Terzic, treinador do Borussia Dortmund, foi questionado sobre estas reuniões e afirmou:

«Não me afeta porque não posso evitar que Mino Raiola e Alfie Haaland viajem», começou por dizer.

«Estamos muitos felizes por termos Haaland. Ele também está feliz por estar connosco novamente [após os jogos da seleção]. É um bom rapaz. Estamos orgulhosos de que faça parte da nossa equipa», frisou o técnico.