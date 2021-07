Se em campo, Erling Haaland não passa despercebido, fora de campo também não tem passado. Pelo menos a julgar pelos looks que o avançado noruguês tem partilhado nas redes sociais.

Padrões arrojados em riscas, quadrados e até flamingos têm feito parte das indumentárias do jovem jogador e são muitos os que têm comentado as escolhas de Haaland... quer pela positiva, quer pela negativa.

Veja as imagens dos looks de férias de Haaland na galeria associada.