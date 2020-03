Erling Haaland tem sido um dos destaques do futebol europeu nesta época. O norueguês de 19 anos é o segundo melhor marcador da Liga dos Campeões, logo atrás de Lewandowski, e leva já 40 golos em 31 jogos. Apesar de todo o mediatismo de que tem sido alvo, o jovem do Borussia Dortmund desvaloriza o seu registo goleador.

«Tenho feito isto a vida toda. É o que queria fazer quando fosse mais velho. É o que faço. Sempre soube que iria ser um bom jogador, mas as coisas têm andado rápido, e eu gosto desta velocidade», começou por referir, apesar de reconhecer que o mais importante é o coletivo: «O mais importante é ganhar algo com a equipa. Somos capazes de tudo. O meu começo aqui tem sido absolutamente fantástico, e o clube ajudou-me muito. Não é fácil chegar a um novo clube a meio da época. Já me sinto em casa.»

Sobre o interesse de vários clubes no mercado de inverno, entre os quais o Manchester United, do ex-treinador Solskjaer, Haaland remete para o bom trabalho realizado. «É sempre bom quando há clubes interessados.Significa que fizeste as coisas bem. Cheguei ao Molde quando ainda era jovem e o Solskjaer ajudou-me muito. Ele foi um bom finalizador e ajudou-me com a minha finalização e todas as suas variantes. Ele foi importante na minha carreira», afirmou.

O norueguês que estava no Red Bull Salzburgo explicou ainda porque optou pelo Borussia Dortmund, reconhecido internacionalmente pelo seu «muro amarelo» [n.d.r bancada de adeptos do Dortmund que é conhecida pelas suas coreografias de grande estilo]: «Já tinha visto [o muro amarelo] antes, claro, mas todos fizeram questão de me mostrar.Os fãs são incríveis. Tinha um bom pressentimento acerca do Dortmund desde o primeiro momento, e por isso é que estou aqui. Gostei de tudo no clube, a história, as pessoas que trabalham aqui e como tudo é gerido. Decidi que o Dortmund era a melhor opção, e, de facto, é.»

O avançado que custou 20 milhões aos alemães comparou-se com Zlatan Ibrahimovic, mostrando-se ainda um fã do sueco. «Gosto da mentalidade dele e como vê coisas que mais ninguém vê. Acho que sempre tive essa confiança também. Sou simplesmente assim», começou por dizer o prodígio, traçando mais elogios ao icónico avançado, que representa agora o AC Milan.

«Gosto também da forma como ele vai de um clube para outro, noutro país, o que não é fácil, mas consegue sempre fazer golos desde o primeiro segundo. Gosto de ver isso. Ambos somos avançados e ambos altos. Mas temos um estilo de jogo diferente. É difícil comparar-nos. Eu sou eu mesmo», disse, por último.