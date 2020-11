O jornal italiano Tuttosport anunciou este sábado que Erling Haaland foi o vencedor do prémio Golden Boy 2020, numa votação em que Fábio Silva era o único português entre os 20 finalistas.

O jogador, que se transferiu no mercado de verão do FC Porto para o Wolverhampton, foi um dos três que não recebeu qualquer voto, tal como Mitchel Bakker, do PSG e Callum Hudson-Odoi, do Chelsea. Veja o resultado completo da votação na galeria associada.