Mino Raiola, empresário de Erling Haaland e Alfie Haaland, pai do jogador norueguês estão em Barcelona para se reunirem com o presidente do Barcelona Joan Laporta.

A notícia é avançada pela imprensa espanhola, sendo que o Sport tem mesmo vídeo da saída dos representantes do jogador do aeroporto que, segundo os jornais, seguiram depois acompanhados por um homem de confiança de Laporta.

Haaland, de 20 anos, tem sido apontado a vários dos grandes clubes do mundo como Real Madrid, PSG e Manchester City.

A boa relação de Mino Raiola com Laporta pode fazer a escolha pender para o lado dos catalães.