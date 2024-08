James Rodríguez, antigo jogador do FC Porto, está de volta à liga espanhola, agora para representar o Rayo Valecano, depois e ter realizado duas épocas no Brasil, ao serviço do São Paulo, e depois de ter sido eleito melhor jogador da Copa América, ao serviço da Colômbia.

Assim, aos 33 anos, já depois de ter feito quatro temporadas no Real Madrid (de 2014 a 2017 e 2019/20), o avançado colombiano regressa agora a Espanha para representar o Rayo Vallecano, num ano especial para o clube de Madrid que, este ano, comemora o seu centenário.