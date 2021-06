A Inglaterra fechou o Grupo D do Euro 2020 com sete pontos, após a vitória sobre a Rep. Checa, em Wembley. Os ingleses acabaram em primeiro lugar e vão continuar a jogar em Wembley nos oitavos-de-final.



Apesar da derrota, a Rep. Checa também segue para os oitavos-de-final, como uma das quatro melhores terceiras classificadas.



A Croácia, depois de ter desiludido nos dois primeiros jogos, venceu a Escócia em Glasgow por 3-1 e foi capaz de ainda chegar ao segundo lugar do Grupo D, por ter mais golos marcados dos que os checos. Vai jogar em Copenhaga nos «oitavos».



A Escócia fica fora do Euro 2020.



CLASSIFICAÇÃO FINAL DO GRUPO D:



1. Inglaterra, 7 pontos

2. Croácia, 4 pontos

3. Rep. Checa, 4 pontos

4. Escócia, 1 ponto