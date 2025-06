O Celtic está de luto pela morte de John Clark, um dos heróis da final da Liga dos Campeões, em 1966/67, frente ao Inter.

Aos 84 anos, o antigo futebolista foi um dos jogadores que participaram num dos jogos mais míticos da formação escocesa, em Lisboa, e que garantiu o único título europeu na história do clube. O Celtic venceu por 2-1, com os golos de Tommy Gemmel e Stevie Chelmers, sendo que para os italianos marcou Sandro Mazzola, de grande penalidade.

John Clark realizou mais de 300 jogos pelos «católicos», tendo deixado o clube em 1971 e regressado anos mais tarde, para desempenhar o papel de treinador.

Everyone at #CelticFC is deeply saddened at the news that legendary Lisbon Lion, John Clark has passed away at the age of 84.



The whole Celtic family will mourn John’s loss together, supporters and colleagues alike.



Rest in Peace John, You’ll Never Walk Alone 🦁