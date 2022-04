O Celtic deu neste domingo um passo importante rumo ao título escocês, ao vencer o Ross County por 2-0, com Jota em destaque.

O avançado português emprestado pelo Benfica teve participação direta nos dois golos. Aos 12 minutos, arrancou um cruzamento perfeito para o cabeceamento certeiro de Furuhashi inaugurar o marcador.

Perto do final da partida, aos 87m, numa jogada de insistência do ataque do conjunto católico, Jota surgiu a empurrar para o fundo das redes uma bola que tinha acertado na trave.

Com este triunfo, e a faltarem quatro jornadas para o final do campeonato, o Celtic passa a somar 85 pontos, mantendo os seis de vantagem sobre o Rangers.