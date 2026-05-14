As contas do título da Liga escocesa estão relançadas. Com um penálti polémico assinalado em tempo e compensação, o Celtic conseguiu vencer o Motherwell (3-2).

A grande penalidade – assinalada pelo árbitro por mão na bola – já está a criar bastante alvoroço na Escócia. Isto porque a vitória do Celtic, de Jota e Paulo Bernardo, tem a tarefa facilitada para revalidar o título.

O Hearts de Cláudio Braga não vence uma Liga desde 1960. Neste momento lidera coim dois pontos de vantagem do Celtic – sendo que na próxima jornada (a última) estas duas equipas enfrentam-se em casa do Hearts.

Deste modo, com um empate, o Celtic ficaria três pontos e precisaria de vencer por três golos de diferença. Agora, a dois, precisa apenas de vencer.

Logo após o jogo, as reações dos treinadores agitaram ainda mais toda a situação.

«A grande questão é o que ‘o que andamos a fazer aqui?’ quando coisas destas acontecem. Estou completamente em choque. Achava que já tinha visto e tudo, mas pelos visto não vi. É chocante e uma vergonha. Depois de todo esforço que fizemos... pareceu irreal. Não importa como vejas essa situação, não consegues encontrar algo que leve a penálti. É algo ‘maluco’ de fazer parte. Merecíamos melhor», referiu Jens Berthel Askou, treinador do Motherwell.

Já Martin O'Neill, técnico do Celtic, não tem dúvidas de que era penálti.

«Com o tempo a esgotar-se... o Motherwell conseguiu o empate. Estávamos desesperados para conseguir o golo. E tivemos um penálti que parece bastante claro. Eles (árbitro e VAR) deram-no por mão na bola. Ao menos temos uma chance (do título) e vamos levá-la até ao último jogo da temporada», afirmou em flash interview.

Até Derek McInnes, técnico do Hearts, comentou o polémico penálti após a vitória (3-0) com o Falkirk.

«Quando tens o Celtic com o penálti aos 96 minutos e indo ao VAR… nós assumimos o que iria acontecer. Acho que é nojento. Não acho que seja penálti. Se eu fosse o Motherwell estaria mesmo desapontado. Voltei a ver antes de vir falar... parece que foi dado. Acho que foram muito sortudos. Para quem gosta de drama... o jogo será perfeito. Estou ansioso, que jogo será», concluiu.