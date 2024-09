O Celtic recebeu e venceu o Rangers por 3-0, na quarta jornada da Liga Escocesa.

Com Paulo Bernardo a titular, a equipa da casa procrava manter a invencibilidade no campeonato e no mais importante dos jogos da temporada no país, o «Old Firm». O destaque claro do encontro foi a exibição de Daizen Maeda, que marcou o primeiro golo do Celtic (17 minutos) e assistiu McGregor para o terceiro, já a meio do segundo tempo. Nessa altura o resultado já estava em 2-0, graças ao golo de Furuhashi.

Desta forma, o Celtic mantém o primeiro lugar do campeonato com 12 pontos, os mesmos do Aberdeen e agora com cinco de vantagem para o eterno rival, Rangers.