Charlie Watson revelou, esta quinta-feira, que foi diagnosticado com um cancro na pele, algo que não o impede de continuar a jogar futebol.

Aos 19 anos, o futebolista atua no Threave Rovers, da quarta divisão da Escócia e no mês passado, precisamente um ano após ter sido diagnosticado com a doença, marcou o último golo da equipa, na goleada por 6-1 sobre o Vale of Leithen. Para o treinador, Danny Dunglinson, o importante é enaltecer a «luta muito dura» do seu atleta.

«Tinha um caroço no abdómen que começou a ficar maior e pedi ao meu médico para o remover. Duas semanas depois dissram-me que afinal o caroço era cancro na pele. Não tenho pena de mim próprio. Sou o tipo de pessoa que aceita o que lhe acontece», começou por referir.

«Tem apenas 19 anos e nunca faltou a um treino. Durante os jogos nunca o vemos deslocado ou a sofrer. Na melhor das hipóteses, posso dizer que ele está cada vez melhor», referiu o técnico.