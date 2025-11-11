O português Cláudio Braga foi eleito o melhor jogador da Liga Escocesa do mês de outubro.

O avançado de 25 anos, que reforçou o Hearts no mercado de verão, tem sido figura de destaque neste início de temporada. Com um bis frente ao Kilmarnock e um golo diante o St. Mirren, o português foi distinguido como melhor do mês.

Cláudio Braga tem sido peça chave da equipa de Edimburgo, somando nove golos em 17 jogos. Em pouco mais de dois meses, o avançado conseguiu conquistar os adeptos do Hearts, que até já lhe dedicam um cântico como forma de reconhecimento.