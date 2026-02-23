O Rangers, clube onde atua o ex-Sporting Youssef Chermiti, condenou os episódios de racismo dirigidos a Djeidi Gassama e Emmanuel Fernandez nas redes sociais, após o empate frente ao Livingston (2-2).

Fernandez foi autor do primeiro golo dos protestantes aos 81 minutos, num encontro em que a equipa conseguiu resgatar um ponto na reta final.

Em comunicado, o emblema de Glasgow revelou que ambos os jogadores foram alvo de mensagens racistas no Instagram, classificando como «simplesmente inaceitável que qualquer atleta abra o telemóvel e encontre insultos relacionados com a cor da pele».

O clube informou que o conteúdo foi denunciado à plataforma Meta e será igualmente participado à polícia, sublinhando que as contas parecem ser anónimas e sem ligação ao Rangers.

Na nota, a formação escocesa garante que vai oferecer total apoio aos jogadores, incluindo em eventual processo judicial.