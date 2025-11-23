Escócia
Escócia: Hearts de Cláudio Braga soma primeira derrota no campeonato
Equipa do avançado português ainda é líder, mas o Celtic surge logo atrás
O Hearts sofreu este domingo a primeira derrota no campeonato escocês, depois de escorregar no terreno do Aberdeen, por 1-0.
A disputar a 13.ª jornada do calendário, os líderes escoceses perderam com um golo solitário de Topi Keskinen, aos 39 minutos.
O português Cláudio Braga, que recentemente deu uma entrevista exclusiva ao Maisfutebol, foi titular pelo Hearts e acabou rendido aos 86 minutos.
No que toca à classificação, o Hearts somou o segundo jogo consecutivo sem triunfar, porém continua na liderança, com 30 pontos. Logo atrás surge o Celtic, que tem menos quatro pontos, mas também tem menos uma partida. O Aberdeen segue em oitavo, com 14.
