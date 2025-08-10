Adepto do Rangers sente-se mal no estádio e morre no hospital
Apoiante tinha 70 anos
Apoiante tinha 70 anos
O futebol escocês está de luto. Este sábado, um adepto de 70 anos do Rangers sentiu-se mal durante a partida contra o Dundee FC e acabou por falecer no hospital.
«Todos no Rangers estão devastados com a notícia do falecimento de um dos nossos adeptos no jogo de ontem contra o Dundee. Os pensamentos de todo o clube estão com a família e os amigos. Entraremos em contacto com a família para oferecer o nosso apoio neste momento tão triste e difícil», escreveu o clube em comunicado.
A partida terminou num empate a uma bola entre as duas equipas.
Everyone at Rangers is devastated to have learned of the passing of one of our supporters at yesterday’s match with Dundee.— Rangers Football Club (@RangersFC) August 10, 2025
The thoughts of the entire club are with their family and friends. We will be reaching out to the family to offer our support at this deeply sad and… pic.twitter.com/pfki6IBBDz