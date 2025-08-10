O futebol escocês está de luto. Este sábado, um adepto de 70 anos do Rangers sentiu-se mal durante a partida contra o Dundee FC e acabou por falecer no hospital.

«Todos no Rangers estão devastados com a notícia do falecimento de um dos nossos adeptos no jogo de ontem contra o Dundee. Os pensamentos de todo o clube estão com a família e os amigos. Entraremos em contacto com a família para oferecer o nosso apoio neste momento tão triste e difícil», escreveu o clube em comunicado.

A partida terminou num empate a uma bola entre as duas equipas.