A possível contratação de Robbie Keane para treinador do Celtic está a gerar forte contestação entre os adeptos do clube escocês.

Segundo vários relatos na imprensa britânica, Keane é um dos principais candidatos ao cargo e mantém conversações com a direção liderada pelo acionista maioritário Dermot Desmond. No entanto, dezenas de grupos de adeptos já manifestaram publicamente oposição à eventual nomeação.

Um comunicado divulgado por uma plataforma de apoio à causa palestiniana e subscrito por 67 grupos de adeptos ligados ao Celtic critica a passagem do antigo internacional irlandês pelo Maccabi Tel Aviv, que treinou entre 2023 e 2024.

Os signatários consideram que a decisão de Keane de permanecer em Israel após o início da guerra em Gaza é incompatível com os valores históricos do clube e defendem que a sua contratação seria «profundamente divisiva» entre os adeptos. Nos últimos dias surgiram ainda faixas e grafítis junto ao Celtic Park contra a possível escolha.

Keane, de 45 anos, levou o Maccabi Tel Aviv à conquista do campeonato e da Taça de Israel antes de abandonar o clube no verão de 2024. Posteriormente justificou a decisão de permanecer no cargo com a responsabilidade para com os elementos da sua equipa técnica que o acompanharam para Israel.