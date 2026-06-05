Adeptos do Celtic contestam possível chegada de Robbie Keane
Mais de 60 grupos de apoio assinam comunicado contra antigo treinador do Maccabi Tel Aviv
Mais de 60 grupos de apoio assinam comunicado contra antigo treinador do Maccabi Tel Aviv
A possível contratação de Robbie Keane para treinador do Celtic está a gerar forte contestação entre os adeptos do clube escocês.
Segundo vários relatos na imprensa britânica, Keane é um dos principais candidatos ao cargo e mantém conversações com a direção liderada pelo acionista maioritário Dermot Desmond. No entanto, dezenas de grupos de adeptos já manifestaram publicamente oposição à eventual nomeação.
Um comunicado divulgado por uma plataforma de apoio à causa palestiniana e subscrito por 67 grupos de adeptos ligados ao Celtic critica a passagem do antigo internacional irlandês pelo Maccabi Tel Aviv, que treinou entre 2023 e 2024.
Os signatários consideram que a decisão de Keane de permanecer em Israel após o início da guerra em Gaza é incompatível com os valores históricos do clube e defendem que a sua contratação seria «profundamente divisiva» entre os adeptos. Nos últimos dias surgiram ainda faixas e grafítis junto ao Celtic Park contra a possível escolha.
Keane, de 45 anos, levou o Maccabi Tel Aviv à conquista do campeonato e da Taça de Israel antes de abandonar o clube no verão de 2024. Posteriormente justificou a decisão de permanecer no cargo com a responsabilidade para com os elementos da sua equipa técnica que o acompanharam para Israel.