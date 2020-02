O Glasgow Rangers, adversário do Sp. Braga nos 16 avos de final da Liga Europa, recebeu e venceu o Hibernian por 2-1, em jogo da 25.ª jornada da liga da Escócia.

A equipa comandada por Steven Gerrard esteve a perder a partir do minuto 35, quando Paul Hanlon marcou pelos visitantes, mas empatou mesmo em cima do intervalo, com um golo de George Edmunson.

Já na segunda parte, os protestantes de Glasgow viraram o resultado com um golo do romeno Ianis Hagi, filho do antigo craque, Gheorghe Hagi, que jogou no Barcelona e Real Madrid.

Com esta vitória, o Glasgow Rangers segue no segundo lugar da liga escocesa, com menos sete pontos do que os rivais do Celtic, mas também com um jogo em atraso.

A equipa escocesa recebe o Sp. Braga a 20 de fevereiro, antes de visitar a Pedreira no dia 26.

