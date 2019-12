O Glasgow Rangers, adversário do Sp. Braga na Liga Europa, venceu este domingo no estádio do velho rival do Celtic, por 2-1, reduzindo para dois pontos o atraso para os católicos na liderança da liga escocesa.

O inglês Ryan Kent, a passe do croata Borna Barisic, colocou a equipa comandada por Steven Gerrard em vantagem aos 36 minutos, três minutos depois de Ryan Christie ter desperdiçado uma grande penalidade a favor do Celtic.

A equipa da casa empatou ainda antes do intervalo, aos 41, por intermédio do francês Odsonne Edouard, mas, já na segunda parte, aos 56 minutos, o croata Nikola Katic marcou o golo que decidiu a Old Firm, o nome com que ficou conhecido este antigo clássico, com mais uma assistência de Barisic.

O jogo terminou reduzido a 10 jogadores, devido à expulsão do colombiano Alfredo Morelos, aos 90+6, depois de ter visto um segundo cartão amarelo.

O Rangers, que já defrontou esta época o FC Porto na fase de grupos da Liga Europa (empate 1-1 no Estádio do Dragão e vitória por 2-0 em Glasgow), ficou agora a apenas dois pontos de distância do Celtic, mas tem menos um jogo realizado em relação ao líder do campeonato.

Os «protestantes» de Glasgow recebem o Sp. Braga a 20 de fevereiro de 2020, na primeira mão dos 16 avos de final da Liga Europa, deslocando-se depois a Portugal a 26 do mesmo mês.

Veja como foi a festa de Gerrard depois de vencer a primeira Old Firm: