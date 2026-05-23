O Celtic assegurou este sábado a 23.ª «dobradinha» da sua história, ao conquistar a Taça da Escócia diante do Dunfermline, com uma vitória por 3-1, uma semana depois de se ter sagrado pentacampeão da Escócia.

Perante um adversário do segundo escalão, os católicos praticamente resolveram o duelo em Hampden Park na primeira parte, com golos do herói do título de há uma semana, o japonês Daizen Maeda (19m) e do belga Arne Engles (36m).

O nigeriano Kelechi Iheanacho aumentou, depois, a vantagem no segundo tempo, com um terceiro golo aos 73 minutos, antes de Josh Cooper marcar o golo de honra do Dunfermline aos 80.

A formação comandada pelo experiente Martin O´Neill ergueu a Taça da Escócia pela 43.ª vez, exatamente uma semana após ter consumado a conquista do 56.º título de campeão escocês, numa batalha até à derradeira jornada com o Hearts de Cláudio Braga.