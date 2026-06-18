Derek McInnes, o treinador que liderou a sensacional temporada do Hearts, na liga escocesa, foi anunciado esta quinta-feira como novo líder da equipa técnica do Glagow Rangers, com um contrato válido para as próximas três temporadas.

Trata-se, afinal, de um regresso a casa, uma vez que McInnes, mais conhecido pelo primeiro nome, Derek, jogou cinco temporadas em Ibrox como jogador, entre 1995 e 2000.

Uma carreira ascendente como treinador que começou em 2007, com uma primeira experiência no St. Johnstone, tendo depois passado sucessivamente pelo Bristol City, Aberdeen, Kilmarnock e, mais recentemente, pelo Hearts onde, na última temporada, foi eleito melhor treinador da temporada, depois de ter lutado pelo título com o Celtic até à última jornada.

«É uma hora ser o treinador do Glasgow Rangers. Não é segredo que cresci como adepto do Rangers e estou convencido que este é o momento certo para assumir este prestigiante cargo que me foi atribuído pela estrutura. As exigências aqui são claras e os nossos adeptos têm o direito de terem expetativas elevadas. Cabe-me a mim, e a à minha equipa e aos jogadores, cumprir essas expetativas», destacou o novo líder dos Rangers.

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