Escócia: Hearts de Cláudio Braga tropeça e Celtic fica a dois pontos
Líder perde na visita ao Kilmarnock (0-1), católicos vencem o Motherwell (3-1)
O Hearts escorregou este sábado na visita ao Kilmarnock (0-1) e permitiu a aproximação do Celtic que, com uma vitória na receção ao Motherwell (3-1), ficou a apenas dois pontos da sensacional equipa de Edimburgo no topo da classificação.
Um golo solitário do defesa dinamarquês Schjönning-Larsen, aos 15 minutos, foi suficiente para derrubar o surpreendente líder que, em trinta jornadas, conta apenas cinco derrotas. Cláudio Braga voltou a ser titular no ataque do Hearts, mas, desta vez, ficou em branco.
Aproveitou o Celtic que, a jogar mais cedo, já tinha vencido o Motherwell (3-1), com uma reviravolta. Elijah Just ainda colocou os visitantes em vantagem, aos 32 minutos, mas os católicos empataram, seis minutos depois, pelo coreano Hyun-jun.
Já na segunda parte, o Motherwell ficou reduzido a dez aos 71 minutos, por expulsão de Longelo, e o Celtic virou o resultado num penálti convertido por Cvancara, antes de Hyun-jun bisar e fixar o resultado final aos 79.
Com este resultado, o Hearts, com 63 pontos, continua líder, mas agora com apenas mais dois pontos do que o Celtic (61), quando faltam apenas três jornadas para o final da fase regular. O Glasgow Rangers é terceiro com 57 pontos, mas tem ainda um jogo em atraso.