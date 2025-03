O Celtic, já apurado para a fase campeão, venceu este sábado no terreno do St. Mirren, por 5-2, na 29.ª jornada da liga escocesa.

Com o português Jota no banco, e Paulo Bernardo lesionado, o Celtic chegou ao intervalo a vencer por 2-1: Schlupp abriu o marcador (28m), Declan John empatou (33m) e Arne Engels voltou a assumir a vantagem (45+1m).

Logo no início da segunda parte, o St. Mirren empatou através de Killian Phillips.

Aos 64 minutos, Brendan Rodgers lançou o português Jota e apesar de não ter marcado ou assistido, ajudou a levar a equipa a bom porto.

Yang Hyun-Jun voltou a colocar o Celtic na frente, aos 68 minutos, três depois de ser lançado, e Daizen Maeda fez o 4-2 aos 88m. O quinto e último golo voltou a surgir de Yang Hyun-Jun (90+3m).

Com este resultado, o Celtic mantém a liderança, com 75 pontos, mais 16 que o Rangers. O St. Mirren está em nono, com 34.