Depois da estreia a marcar pelo Celtic na jornada anterior, Paulo Bernardo voltou a faturar, agora no Old Firm.

Na receção ao Rangers, o médio emprestado pelo Benfica foi titular inaugurou o marcador aos 25 minutos através de um remate de primeira na sequência de um canto.

A abrir a segunda parte, o avançado japonês Kyogo Furuhashi assinou o segundo dos católicos, com um remate indefensável de pé esquerdo.

O Rangers terminou o jogo com dez, por expulsão direta de Leon Balogun, mas já perto do fim ainda reduziu a desvantagem para a diferença mínima por intermédio de um livre exímio do lateral goleador James Tavernier.

Com este resultado, o Celtic chega aos 51 pontos na Premiership: tem mais oito do que o Rangers, mas os protestantes têm dois jogos a menos.